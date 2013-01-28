В США могут легализовать нелегальных иммигрантов

Сенат США подготовил законопроект о мигрантах, который позволит легализовать почти 11 миллионов человек, сообщает газета Los Angeles Times, ссылаясь на документ

Согласно предложению сенаторов, ради получения законного статуса мигрантам придется заплатить необходимые сборы, погасить задолженности по налогам, а также пройти разнообразные проверки. Также они будут вынуждены дождаться, когда власти признают безопасной американо-мексиканскую границу. После этого приезжие получат грин-карту (вид на жительство и разрешение на работу), отмечает lenta.ru.

Также грин-карту будут давать тем, кто закончит магистратуру в американском вузе или получит в США ученую степень. Вместе с этим для работодателей ужесточат наказание за прием на работу нелегальных мигрантов. Также работодателям придется доказать, что они не смогли найти подходящего работника среди граждан США, прежде чем взять приезжего.

Как стало известно, документ, который должен лечь в основу нового миграционного законодательства, подготовила группа сенаторов, состоящая поровну из демократов и республиканцев. Как пишут зарубежные СМИ, многие республиканцы смягчили свои взгляды на легализацию мигрантов после того, как на недавних президентских выборах демократ Барак Обама заручился поддержкой большинства латиноамериканцев.

По данным издания, похожий законопроект также готовят и в администрации президента. Он должен представить свой вариант закона 29 января. Газета Los Angeles Times отмечает, что по многим вопросам взгляды президента совпадают с мнением сенаторов. Впрочем, у Обамы правила легализации мигрантов несколько мягче. Например, в его версии закона нет пункта, согласно которому приезжим придется ждать, когда власти признают безопасной границу с Мексикой.

фото: frontex.europa.eu

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