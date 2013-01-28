Взрыв на урановом комбинате похоронил заживо 240 иранцев - СМИ

В результате сильного взрыва, который произошел в прошлый понедельник, 18 января, на иранском подземном ядерном объекте "Форду", около 240 сотрудников комплекса оказались погребены под землей.

Об этом со ссылкой на бывшего сотрудника иранских спецслужб Хамидрезу Закери сообщает американский сайт WorldNetDaily.

Сайт сообщает, что взрыв якобы произошел около 11.30 по местному времени (10.00 по Киеву) на глубине около 100 метров.

Однако замглавы Организации по атомной энергии Ирана Сейед Шамседдин Барбруди опроверг сообщение, заявив, что никакого взрыва на ядерном объекте "Форду" не было, сообщает РИА Новости.

Напомним, что США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран ранее не отрицал, что обогащает уран до 20%, однако заявлял, что целью работ на предприятии "Форду" является исключительно увеличение количество топлива, чтобы иметь запас для Тегеранского медицинского реактора.

"Шестерка" международных посредников, в которую входят представители России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

Ранее "Главред" сообщал, что комбинат "Форду" представляет собой отлично укрепленное предприятие, расположенное на глубине около 100 метров в гористой местности - так, чтобы его нельзя было разрушить даже противобункерной авиационной бомбой. Каким образом удалось взорвать подобный комбинат, не сообщается - возможно, имел место саботаж.

фото: thetimes.co.uk

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