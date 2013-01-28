Страшный голод в КНДР: родители едят своих детей

В Северной Корее родители едят своих детей из-за страшного голода, пока власти тратят средства на запуски ракет. По неофициальным подсчетам, от голода уже погибли более 10 тыс. человек, растет и количество случаев каннибализма.

Такие сведения передали репортеры из информационного агентства Asia Press британской газете The Sunday Times.

Имена репортеров не называются, поскольку в противном случае их судьба в Северной Корее будет предрешена. Они сообщили шокирующие факты о бедственном положении местного населения, доведенного до отчаяния от голода. Люди, утверждают репортеры, решаются на каннибализм.

Сообщается, что недавно по приказу властей расстреляли голодающего мужчину, который убил и съел двух своих детей. Еще один местный житель откопал и приготовил мясо из трупасобственного внука. Официальные источники хранят молчание о голоде, развернувшемся в провинциях Южный и Северный Хванхэ.

Голод связан с сильнейшей засухой, поразившей сельские районы Северной Кореи. Репортеры сообщают, что представители власти конфисковали и те жалкие запасы продуктов, которые сумели сохранить крестьяне, поскольку вся пища свозится в столицу Пхеньян. Город уже давно является "открыткой" для иностранцев - они должны всегда считать, что местный народ живет счастливо.

Напомним, в мае 2012 года, в Северной Корее как минимум три человека за последние несколько лет были публично казнены по обвинению в каннибализме, заявляли представители Институт национального воссоединения – государственной структуры Южной Кореи.



Данные о казнях основаны на показаниях 230 перебежчиков из КНДР, которые получили убежище в Южной Корее. По их словам, в 2009 году один человек был расстрелян за то, что убил и съел маленькую девочку, а в 2006 году по аналогичным обвинениям были казнены отец и сын.



Кроме того, сообщения о нескольких случаях каннибализма были обнаружены в полицейских документах, которые смог вывезти на Юг один из перебежчиков: в них был описан случай убийства мужчины его же коллегой.

Фото: EPA / UPG

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