Иран запустил в космос аппарат с обезьяной на борту

Иран совершил успешный запуск ракеты-носителя с аппаратом, на борту которого находилась обезьяна.

Иранские СМИ сообщают, что аппарат вернулся на Землю без повреждений, обезьяна – жива, пишет ВВС.

Сообщается, что для запуска использовалась ракета "Кавошгар-5".

Глава иранского космического ведомства Хамид Фазели заявлял, что запуск обезьяны в космос является подготовительной частью проекта, предусматривающего полет в космос человека. Его планируется осуществить в ближайшие 5-8 лет.

В октябре 2011 года Иран уже запускал обезьяну в суборбитальный полет. Испытание продолжалось около 20 минут и закончилось аварией, животное погибло.

Напомним, в Иране в результате сильного взрыва, который произошел в прошлый понедельник, 18 января, на иранском подземном ядерном объекте "Форду", около 240 сотрудников комплекса оказались погребены под землей.

фото: ht-news.com

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