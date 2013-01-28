У жителей Кубани, пострадавшей от наводнения, отнимают гуманитарную помощь

Чиновники требуют у жителей Крымска на Кубани вернуть гуманитарную помощь, выделенную на восстановление жилья после наводнения.

В Минсоцразвития Краснодарского края заявили, что комиссия по ущербу от наводнения ошиблась при расчетах, и теперь надо вернуть "лишние" деньги". Некоторым надо вернуть сотни тысяч рублей, речь идет приблизительно о 30 миллионах рублей, сообщает НТВ.

По данным издания, из 200 семей, получивших письма из краевого министерства соцзащиты, согласились вернуть деньги лишь 90. Остальные готовы отстаивать свои права в суде.

Требование вернуть часть денег возникло по итогам работы очередной комиссии, которая производила проверку, как и кем оказывалась помощь сразу после наводнения. В краевом министерстве соцзащиты поясняют: после трагедии учитывали ущерб одни структуры, а рассчитывали выплаты другие. Сразу после наводнения в пострадавшем Крымске начали работу комиссии, состоящие из представителей администрации, прокуратуры, соцзащиты, департамента строительства и архитектуры. Они должны были установить размеры ущерба и определиться с объемами необходимой помощи. Однако, как оказалось, ущерб рассчитывался для всего дома, а полагается только за затопленные участки.

Министр социального развития и семейной политики Краснодарского края Елена Ильченко также пояснила, почему деньги необходимо вернуть в три дня:

"Это повторные письма и зачастую это не второе, а третье письмо. Граждане были проинформированы несколько раз в устном порядке с разъяснениями всех подробностей".

По ее словам, вернуть деньги придется 161 жителю Крымска. Речь идет о 30 миллионах рублей, полученных ими в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стихией.

В ситуацию с требованием возврата компенсаций у жителей пострадавшего от наводнения города Крымска вмешался губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он заявил, что поручил своим подчиненным "тщательно разобраться в каждом случае".

"Дело не в том, что людям не доплатили компенсации. Как раз наоборот - переплатили", - подчеркнул еще раз Ткачев в своем аккаунте в Twitter. Он уточнил, что "таких случаев немного", но пообещал наказать допустивших неверный расчет средств чиновников. "Если это вина чиновника, неправильно сделавшего расчет, я строго спрошу с чиновника", - пообещал глава региона, добавив, что в этом вопросе он "целиком на стороне граждан".

Как ранее писал Главред, паводок в ночь на 7 июля 2011 года затопил в Крымске тысячи домов. По официальным данным погибли 153 человека, но очквидцы событий утверждали, что погибших значительно больше.

фото: yugopolis.ru

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