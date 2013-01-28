В Мозамбике наводнение унесло жизни 40 человек, тысячи пострадавших

Число жертв крупного наводнения на юге Мозамбика достигло 40 человек после того, как в наиболее пострадавшем городе Чокве 28 января были обнаружены тела еще четырех погибших.

Об этом заявил мэр города Жоржу Макваква, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вызванное проливными дождями наводнение в бассейне реки Лимпопо, наводнение лишило крова около 110 тысяч людей.

В деревне Гуджа двум беременным женщинам пришлось рожать прямо на крыше дома, где они спасались от быстро поднимающейся воды.

"Наша главная задача найти людей, которые спасаются на деревьях и отрезаны водой от остального мира", – заявила представитель службы спасения Мозамбика Рита Алмейда.

По данным мэра, оставшиеся в Чокве 9 тыс человек остро нуждаются в питьевой воде и продуктах питания. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уже развернул три полевых госпиталя в районе бедствия, чтобы не допустить распространения желудочных заболеваний и холеры.

Всемирная продовольственная программа ООН начала поставку продовольствия для 75 тыс пострадавших от наводнения.

Уровень воды в реке Лимпопо начал постепенно снижаться 27 января.

Как ранее писал Главред, на северо-востоке ЮАР в результате сильного наводнения в реку Лимпопо 24 января попали около 15 тыс крокодилов с фермы "Раквена".

"Местные фермеры сообщают нам о появлении крокодилов на их земельных участках, и мы приступаем к отлову животных", – рассказал помощник владельца фермы Зейн Лагман.

По его словам, несколько тысяч рептилий уже удалось поймать, но почти половина сбежавших пресмыкающихся по состоянию на 26 января не была обнаружена.

фото: EPA / UPG

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