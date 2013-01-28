В пожаре в бразильском клубе обвиняют хозяев клуба и музыкантов

Обвинение в непредумышленном убийстве 245 человек, ставших жертвами пожара в клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария, могут предъявить музыкантам группы Gurizada Fandangueira, которые выступали в клубе в ночь трагедии и спровоцировали пожар, используя пиротехнику.

Об этом заявил представитель следственной группы Сандро Мейнерса, сообщает бразильское агентство Estadao.

"Этой группе может быть предъявлено обвинение, поскольку возгорание было спровоцировано их действиями", - зяавил он.

"Вина лежит на тех, кто использовал пиротехнические средства", – добавил следователь, отметив, что при пожаре погиб аккордеонист группы Данило Жак.

Кроме того, на скамье подсудимых рискуют оказаться владельцы клуба Мауро Хоффман и Элисанро Спор. Как отметил следователь Мейнерс, один из них скрылся. Администрация клуба подозревается в несоблюдении норм противопожарной безопасности: срок пожарной лицензии у клуба закончился еще в августе прошлого года, а огнетушитель, которым музыканты пытались потушить возгорание, просто не сработал. Кроме того, в клубе, рассчитанном на две тысячи человек, не было запасных выходов. Также возраст большинства погибших - от 16 до 20 лет, в то время как по закону лицам до 18 лет вход в ночной клуб должен быть запрещен.

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Как ранее писал Главред, до 90% всех жертв погибли в результате удушья или отравления токсичными газами: они не успели выбраться наружу из-за давки, образовавшейся в помещении. Как пишет Zero Hora сотрудники клуба не только не обеспечили эвакуации людей, но, наоборот, мешали посетителям выбраться из зала. Единственную дверь на выход охрана держала запертой до последнего, уверяя, что нет причин для паники и вскоре возгорание будет ликвидировано.

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Сейчас в больницах остаются 127 пострадавших. Почти у всех у них есть поражения легких. Министр здравоохранения Алешандри Падилья призвал всех, кто был на дискотеке в ночь пожара, срочно обратиться к врачам, поскольку симптомы поражения легких токсичными продуктами горения могут проявиться через несколько часов или даже дней.

Президент Бразилии Дилма Русеф объявила в стране трехдневный траур. В городе Санта-Мария траур продлится 30 дней.

Первые похороны, во время которой былы погребены 50 человек, прошли уже 28 января.

фото: EPA / UPG

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