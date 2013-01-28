Королева Нидерландов отреклась от престола

Королева Нидерландов Беатрикс 28 января объявила о своем решении отречься от престола в пользу своего сына принца Оранского-Нассау Виллема-Александра.

Выступая с обращением к нации, она заявила, что ее сын станет королем 30 января, сообщает ВВС.

Беатрикс, которой 30 января исполнится 75 лет, вступила на престол Нидерландов в 1980 году.

Как ранее писал Главред, в декабре из Нидерландов в Харьков был экстрадирован гражданин Израиля, обвиняемый в убийстве украинца из-за долга.

По информации прокуратуры Харьковской области, 36-летний израильтянин, зарегистрированный в Одессе, был объявлен в международный розыск в марте этого года.

Мужчину обвиняют в том, что в начале марта из-за конфликта со знакомым, который не хотел отдавать деньги, он нанес должнику более десятка колото-резаных ран и, считая, что убил его, скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Компетентные органы Нидерландов удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры Украины о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление. Он уже доставлен в Харьков и находится под стражей.

фото: EPA / UPG

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