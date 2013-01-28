В Казахстане прошла серия мощных землетрясений

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Казахстане в 22:38 по времени Астаны (18:38 по Киеву). Вслед за этим прошла серия подземных точков меньшей силы.

Эпицентр землетрясения располагался на территории Казахстана в 225 километрах юго-восточнее Алма-Аты и залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию Комитета науки министерства образования и науки страны.

По данным сейсмологов, в период с 23.09 по 23.31 по времени Астаны (21.09 — 21.31 мск) в том же районе были зафиксированы три афтершока магнитудой 4,5, 4,7 и 5,1. Они ощущались в населенных пунктах Кеген и Нарынкол с силой 2-3 балла.

В Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов по шкале МSК-64.

Как ранее писал Главред, 20 января, в Мексике произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошел около 12.27 (20.27 по Киеву) в 55 километрах к юго-западу от мексиканского города Мапастепек (Mapastepec), недалеко от границы с Гватемалой.

Эпицентр располагался на глубине около 65 километров. Землетрясение ощущалось и на расстоянии нескольких сот километров в столице Сальвадора Сан-Сальвадор.

фото: lastampa.it

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