По делу о пожаре в бразильском клубе арестованы 4 человека

В связи с пожаром в ночном клубе ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария, в результате которого погибли не менее 230 человек, проведены задержания.

По данным следствия, арестованы двое владельцев клуба Kiss, один из музыкантов группы Gurizada Fandangueira и начальника службы безопасности клуба, сообщает ВВС.

Как ранее писал Главред, по данным местных СМИ обвинение в непредумышленном убийстве десятков людей, ставших жертвами пожара, могут предъявить музыкантам группы Gurizada Fandangueira, которые выступали в клубе в ночь трагедии и спровоцировали пожар, используя пиротехнику, а также владельцам клуба Мауро Хоффман и Элисанро Спор.

Администрация клуба подозревается в несоблюдении норм противопожарной безопасности: срок пожарной лицензии у клуба закончился еще в августе прошлого года, а огнетушитель, которым музыканты пытались потушить возгорание, просто не сработал. Кроме того, в клубе, рассчитанном на две тысячи человек, не было запасных выходов. Также возраст большинства погибших - от 16 до 20 лет, в то время как по закону лицам до 18 лет вход в ночной клуб должен быть запрещен.

фото: EPA / UPG

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