Конгресс США готов дать гражданство нелегалам

Члены Конгресса США согласовали позицию по законопроекту, который мог бы предоставить 11 миллионам нелегальных мигрантов возможность получить американское гражданство.

Как отмечается в протоколе встречи группы сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законопроект о либерализации миграционной системы США, который сейчас находится на рассмотрении Конгресса, может быть принят в ближайшее время. Вместе с тем, сенаторы ставят условиям для предоставления права на проживание и работу в США уже находящимся в стране нелегалам ужесточение мер контроля за миграцией и усиление режима пограничного контроля, пишет РИА Новости.

Также документ предусматривает облегчение процедуры предоставления вида на жительства и гражданства в США тем, кто был ввезен в страну нелегально родителями и на момент въезда не достиг совершеннолетия. С таким предложением ранее выступала администрация демократа Барака Обамы.

Законопроект предусматривает смягчение визового режима для высококвалифицированных специалистов и специалистов в области новых технологий, что является одним из пунктов миграционной реформы, предлагаемой Обамой. Остальные детали законопроекта пока не известны.

Как ожидается, Обама представит свой проект миграционной реформы во вторник. Ранее сенаторы и конгрессмены заявляли, что намерены поддержать некоторые из его инициатив.

Напомним, Барак Обама церемония вступления в должность президента США пообещал бороться за равные права для женщин и гомосексуалистов, а также призвал "улучшить систему приема иммигрантов в США"

Фото wikipedia.org

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