Чавес раскритиковал блокаду Кубы и поддержал Аргентину

{1-}Президент Венесуэлы Уго Чавес, проходящий лечение на Кубе, в письме к проходящему в Сантьяго саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Celac) раскритиковал "империалистическую блокаду" Кубы и поддержал требования Аргентины о возврате спорных Фолклендских (Мальвинских) островов.



Текст письма зачитал вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро. В письме Чавес призывает к укреплению единства стран региона, передает РИА Новости.



"Сожалею о том, что не могу присутствовать на этой встрече, поскольку с сентября прошлого года веду борьбу за здоровье, находясь на революционной Кубе", — заявил Чавес, при этом отметив, что "находится в курсе" хода встречи.



Президент Венесуэлы назвал передачу председательства в Сelac Гаване "актом справедливости, который показал, что все попытки изолировать Кубу на международной арене провалились". Осудив "колонизацию и милитаризацию Мальвинских островов" со стороны Великобритании, Чавес заявил, что "справедливость, без сомнения, на стороне Аргентины и Кубы. Кроме того, Чавес призвал обратить особое внимание на решение социальных задач, в частности, борьбу с неграмотностью и голодом.



В свою очередь, министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас, находящийся в Сантьяго, заявил в интервью радиостанции Radio Del Plata, что состояние здоровья венесуэльского президента позволяет ему "начать вторую часть лечения". Министр, тем не менее, отказался уточнить, когда президент сможет вернуться в Венесуэлу.



"Мы очень бережно относимся к приватности наших пациентов, мы должны уважать их права. Но так как мы понимаем, что этот вопрос вызывает повышенный общественный интерес, мы сообщаем новости сразу же, как они появляются, но есть те границы, которые мы не хотим переходить", — сказал министр.

Как ранее писал Главред, Чавес находится в гаванской клинике после проведенной ему 11 декабря операции в связи с онкологическим заболеванием. Восстановление осложнилось легочной инфекцией. Ранее вице-Президент Венесуэлы Николас Мадуро, назначенный Чавесом приемником и являющийся супругом генпрокурора, заявил, что инаугурация Чавеса, намеченная на 10 января, является формальностью и может быть перенесена на более поздний срок.

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