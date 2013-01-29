В Якутии совершил аварийную посадку самолет с 54 людьми на борту

Во вторник, 29 января, самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в Якутии (аэропорт Маган), предположительно, из-за отказа одного двигателя.

Об этом со ссылкой на представителя авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщает РИА Новости.

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс из Якутска в поселок Усть-Куйга. На борту находились 49 пассажиров, пять членов экипажа и груз.

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"Во время вынужденной посадки никто не пострадал. Предположительно, самолет совершил посадку из-за отказа одного двигателя", — сказал собеседник агентства.

Пассажиры доставлены в аэропорт Якутска, и в ближайшее время их отправят запасным самолетом. Причины неисправности сейчас выясняет созданная комиссия.

Ранее "Главред" сообщал, что месяц назад в аэропорту Симферополя совершил аварийную посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из России в Израиль. В самолете малого типа "Фалькон-50" было всего пять человек, трое из которых - члены экипажа. Садиться пришлось из-за задымления кабины.

фото: gallery.ykt.ru

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