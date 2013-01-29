Мурси пообещал бунтовщикам пересмотреть конституцию Египта

Президент Египта Мухаммед Мурси согласился создать спецкомиссии по определению разногласий между властями и оппозицией по конституции страны, которые затем будут вынесены на рассмотрение нового египетского парламента.

Об этом заявил лидер партии "Аль-Васат" Абульаля Мады по окончании первой встречи в рамках национального диалога, сообщает РИА Новости.

В специальную политико-правовую комиссию, которая должна составить список разногласий по основному закону, войдут 10 человек — пять политических деятелей и пять специалистов в области конституционного права. Причем шестерых в ее состав делегируют представители партий, участвовавшие сегодня во встрече с президентом, а право назначить еще четверых членов этой структуры предоставлено ФНС, если лидеры Фронта присоединятся к национальному диалогу.

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Власти заявили, что подготовленный "комиссией по разногласиям" документ будет представлен на рассмотрение нового парламента без каких бы то ни было изменений или дополнений. В качестве гарантии независимости работы комиссии, ее деятельность будет находиться под личным контролем президента Египта.

Ранее "Главред" сообщал, что в минувшее воскресенье, 27 января, в связи массовыми беспорядками в нескольких крупных египетских городах Мурси объявил чрезвычайное положение в трех провинциях страны и пригласил лидеров ведущих политических партий, наиболее влиятельных египетских общественных деятелей начать национальный диалог для поиска путей выхода из создавшейся ситуации. Объединение оппозиционных сил — Фронт национального спасения — отказалось принять предложение президента, выдвинув несколько условий, главное из которых — формирование комиссии по изменению недавно принятой конституции.

Фото: islamrf.ru, EPA/UPG

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