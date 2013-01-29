В России найден серийный убийца, убивший 11 человек

В России обнаружен мужчина, который признался в 11 убийствах пенсионеров в Ростовской и Псковской областях. При этом серийного убийцу подозревают в причастности к еще двум аналогичным преступлениям.

Об этом со ссылкой на Главное управление уголовного розыска МВД РФ сообщает РИА Новости.

Следствие установило предполагаемого убийцу девяти человек в Ростовской области и еще двух — в Псковской, причем преступления были совершены более семи лет назад. Подозреваемый, 31-летний мужчина, который сейчас отбывает наказание на разбой, подтвердил факт причастности к этим убийствам.

"Установлено, что он подозревается в причастности к совершению уже 13 убийств. Торгуя бытовой техникой, подозреваемый заходил в дома к пожилым людям, предлагая купить утюг, чайник или что-то еще. Заходя в квартиру, он быстро оценивал обстановку, после чего принимал решение об убийстве хозяина", — говорится в сообщении.

Жертвами злоумышленника, как правило, становились одинокие пенсионеры старше 70 лет, в домах которых не было большого достатка.

Сейчас устанавливается, не был ли подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в России в 2004-2005 годах.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариуполе Донецкой области сотрудники милиции арестовали женщину - бывшую почтальоншу, которая вместе с сожителем убивала пенсионеров.

фото: umvs.gov.ua

Новости по теме:

В Москве задержан серийный убийца из Украины

В Китае арестован серийный убийца-людоед

Во Франции новый серийный убийца на мотоцикле расстрелял 5 человек

В Калифорнии появился серийный убийца бомжей (ФОТО)