Партия Саакашвили раскритиковала грузинского патриарха за встречу с Путиным

Члены президентской партии Грузии "Единое национальное движение" выступили с резкой критикой патриарха Грузинской православной церкви Илии II за его визит в Москву.

Возмущение сторонников Михаила Саакашвили вызвали примирительные заявления грузинского патриарха, сделанные им после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Коммерсанть-Украина".

"Невозможно оставить без реакции визит патриарха в Москву и его встречу с Владимиром Путиным",— говорится в заявлении членов грузинского парламента от партии "Единое национальное движение" Зураба Джапаридзе и Серго Ратиани.

Представители президентской партии напомнили, что Россия "по-прежнему оккупирует пятую часть грузинской территории", и предупредили: "Беседа с преувеличенным почтением с первым лицом вражеского государства пойдет во вред суверенитету Грузии".

"Преувеличенное почтение" авторы письма расслышали в высказываниях главы Грузинской православной церкви после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она состоялась 24 января, на следующий день после того, как в храме Христа Спасителя Илия II получил награду "за укрепление единства между православными народами".

После беседы с господином Путиным патриарх назвал его "очень мудрым человеком", который "сделает все для того, чтобы Россия и Грузия оставались братьями, а любовь между странами стала вечной".

"Россия и Грузия в прошлом уже были как братья, но, наверное, кто-то этому завидовал и искусственно создал вражду между нами",— заявил Илия II, добавив: в войне 2008 года "виноваты не Россия и не Грузия, а отдельные личности".

Это заявление вызвало особое возмущение депутатов от ЕНД — они сочли, что раз слова были сказаны в Москве, церковный иерарх имел в виду грузинского президента.

"Духовный лидер страны всегда должен помнить: недопустимо говорить о "братстве" с империей, которая в течение 200 лет несколько раз оккупировала Грузию, сравняла с землей грузинские церкви и отменила автокефалию Грузинской православной церкви",— возмутились депутаты Джапаридзе и Ратиани.

Напомним, в ряде городов Грузии прошли акции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. На акции в Тбилиси, где у дворца Саакашвили собрались несколько сотен человек, организаторы акции огласили ультиматум, где было отмечено, что если президент Грузии проигнорирует требование грузинского народа и не подаст в отставку, они прибегнут к радикальным мерам в том числе и к пикетированию президентского дворца в центре грузинской столицы.

фото: EPA / UPG

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