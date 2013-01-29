В Казахстане разбился самолет с 21 человеком на борту

В Казахстане, под Алма-Атой 29 января потерпел крушение пассажирский самолет.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Tengrinews.

Самолет упал в районе поселка Кызыл Ту, на Кульджинском тракте. На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Самолет, предположительно использовавшийся авиакомпанией "Скат", выполнял рейс из Кокшетау в Алма-Ату. Он должен был приземлиться около 13:00 по местному времени.

По предварительной информации, это самолет бизнес-класса Bombardier Canadair Regional Jet, на борту которого находился 21 человек – 6 членов экипажа и 15 пассажиров.

Их судьба пока неизвестна.

Как ранее писал Главред, 29 января, самолет Ан-26 совершил аварийную посадку аэропорту Маган в Якутии (РФ), предположительно, из-за отказа одного двигателя.

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс из Якутска в поселок Усть-Куйга. На борту находились 49 пассажиров, пять членов экипажа и груз.

"Во время вынужденной посадки никто не пострадал. Предположительно, самолет совершил посадку из-за отказа одного двигателя", — сказано в сообщении.

фото: Bombardier Canadair Regional Jet, flickr.com

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