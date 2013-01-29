В авиакатастрофе в Казахстане погибли 20 человек

Все люди, находившиеся на борту пассажирского самолета авиакомпании "Скат", разбившегося 29 января под Алма-Атой в Казахстане, погибли.
Об этом сообщает Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании.
"На борту находились: 5 членов экипажа и 15 пассажиров. По предварительным данным, выживших нет", – говорится в сообщении.
Изначально сообщалось, что на борту были шесть членов экипажа.
По последним данным, катастрофа произошла при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.
"В момент ухода на второй круг произошло столкновение самолета с землей", - сообщила авиакомпания.
В связи с произошедшим прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 295 Уголовного кодекса Казахстана ("Нарушение правил безопасности, движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").
Как ранее писал Главред, самолет (по данным прокуратуры Казахстана, "Challenger-200") выполнял рейс из Кокшетау в Алма-Ату. Он не долетел несколько километров до аэропорта и упал в районе поселка Кызыл Ту. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.
фото: zakon.kz, Twitter Айбека Алдабергенова
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