Подробности авиакатастрофы в Казахстане: погиб ребенок

На борту самолета "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", потерпевшего крушение 29 января под Алма-Аты, был один ребенок.

Об этом источник в службе аэровокзала сообщил изданию Новости-Казахстан.

В аэропорту Кокшетау в настоящее время дежурят наряды полиции и сотрудники комитета национальной безопасности. Вылеты приостановлены.

Как ранее писал Главред, 29 января 2013 года, около 13.00 часов (9 часов утра по Киеву), не долетев около пяти километров до аэропорта города Алматы, потерпел крушение самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту "Кокшетау-Алматы".

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 4 членов экипажа (два пилота и два проводника) и 16 пассажиров. Все они погибли.

По данному факту Главной транспортной прокуратурой возбуждено и принято к своему производству уголовное дело по части 3 статьи 295 УК РК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта". Для расследования данного факта создана правительственная комиссия, которую возглавил заместитель премьер-министра – министр регионального развития РК Бакытжан Сагинтаев.

Справка: CRJ 200LR (борт.номер UP-CJ006) 2000 г/в, заводской номер 7413 Налет с начала эксплуатации – 25707 часы, 22975 посадок. Дата последнего ремонта 26 июня 2011 года Срок сертификата летной годности до 20.09.2013 года.

фото: zakon.kz

Новости по теме:

В авиакатастрофе в Казахстане погибли 20 человек

В Казахстане разбился пассажирский самолет

В Якутии совершил аварийную посадку самолет с 54 людьми на борту