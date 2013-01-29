Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Авиакомпания "СКАТ" обнародовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся в разбившемся под Алматы самолете "Chellenger-200".

Согласно списку, обнародованому Новостями Казахстана, на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 16 пассажиров. По неофициальным данным, среди пассажиров был один ребенок.

Пассажиры:

1. Шутиков Арсен

2. Дуйсенов Галымжан

3. Дюзбаев Дюсенхан

4. Хусаинов Аскар

5. Лотков Николай

6. Малгаждаров Кайсар

7. Низамов Акрам

8. Омаров Абилжан

9. Оразбаев Марат

10. Рахымбек Индира

11. Сериков Александр

12. Ескендиров Аскар

13. Жаворонков Иван

14. Бахытжан Бекжан

15. Фейст Владимир

16. Рубас Александр

Экипаж

1. Евдокимов Владимир

2. Шарапов Александр

3. Бабаян Слава

4. Кривоносова Ирина

5. Асфандиярова Дина

Как ранее писал Главред, 29 января 2013 года, около 13:00 часов по местному времени (09:00 по Киеву), не долетев около пяти километров до аэропорта города Алматы, потерпел крушение самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту "Кокшетау-Алматы".

По данному факту Главной транспортной прокуратурой возбуждено и принято к своему производству уголовное дело по части 3 статьи 295 УК РК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта". Для расследования данного факта создана правительственная комиссия, которую возглавил заместитель премьер-министра – министр регионального развития РК Бакытжан Сагинтаев.

фото: zakon.kz

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