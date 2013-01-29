Грузия собирается вернуться в СНГ

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C новым грузинским руководством идут переговоры о возвращении Грузии в СНГ, однако это должно произойти исключительно по собственной воле руководства этой страны.

Об этом 29 января заявил в Минске директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, сообщает РИА Новости

"Никто Грузию из СНГ не исключал, это было решение этого государства", – сказал Евдокимов, добавив, что представители Грузии должны сами принять решение о возвращении страны в Содружество.

Евдокимов отметил, что с руководством Грузии уже начаты контакты по этому вопросу и выразил мнение, что ни одна из стран не будет против возвращения Грузии в Содружество.

Напомним, 18 августа 2008 года МИД Грузии специальной нотой известил Исполком о выходе страны из Содружества Независимых Государств и направил этот документ во все государства-участники Содружества.

Как ранее писал Главред, в октябре прошлого года партия президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" потерпела поражение на парламентских выборах. Выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили. Бизнесмен позднее возглавил новое правительство.

Михаил Саакашвили, против которого выступает "Грузинская мечта", пока сохраняет за собой президентский пост – очередные выборы, согласно конституции, должны пройти осенью 2013 года, однако его влияние за последнее время значительно уменьшилось.

Еще до прихода к власти, Иванишвили угрожал президенту импичментом. Однако после выборов Саакашвили согласился признать поражение своей партии и не стал мешать формированию нового правительства, что было позитивно оценено на Западе. На этом фоне лидер "Грузинской мечты" сменил тон и стал утверждать, что на досрочной отставке президента не настаивает.

В то же время по Грузии проходят акции с требованием отставки Саакашвили.

фото: EPA / UPG

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