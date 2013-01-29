В Казахстане тела жертв авиакатастрофы готовят к опознанию

Более 120 спасателей работают на месте крушения самолета "Chellenger-200" под Алматы в Казахстане.

Они собирают тела и фрагменты тел погибших, которые в дальнейшем будут перевезены в морг Калкамана и подготовлены к опознанию, сообщают Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На месте падения самолета работают оперативные группы ДЧС г. Алматы и Алматинской области, а также пожарные, спасательные и медицинские подразделения Министерства по ЧС РК общей численностью 123 человек и 33 единицы техники, в том числе используются специальные машины освещения для оказания содействия в работе оперативно-следственной группы", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Юрия Ильина, изначально власти Алматы подготовили 50 мест в городском морге, поскольку точное число погибших не было известно, сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, по уточненным данным, в катастрофе Chellenger-200 авиакомпании "СКАТ" 29 января погибли 5 членов экипажа и 16 пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.

Как ранее писал Главред, 29 января в 13:13 по местному времени (09:13 по Киеву) самолет CRJ 200 LR АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту "Кокшетау-Алматы", пропал с экранов радаров. Воздушное судно потерпело крушение в районе поселка Кызылту, не долетев около пяти километров до аэропорта города Алматы.

По данному факту Главной транспортной прокуратурой возбуждено и принято к своему производству уголовное дело по части 3 статьи 295 УК РК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта".

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией.

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