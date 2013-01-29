В Иране создали специальные устройства, чтобы легче было отрезать пальцы ворам

В Иране появились специальные устройства для того, чтобы было легче отрезать пальцы ворам.

Власти Ирана "презентовали" устройство публике во время одной из публичных казней, сообщает The Telegraph.

Оно было продемонстрировано в действии во время публичного наказания мужчины из города Шираза. Преступник обвинялся в воровстве и прелюбодеянии.

На шокирующих фотографиях видно, как палачи в черных одеждах суют руку осужденного в аппарат, напоминающий гильотину, а затем один из них поворачивает колесо, приводя тем самым машину в действие.

Странно, что обвиняемый, чьи глаза на время вынесения приговора были завязаны, не проявил никаких эмоций во время жестокой пытки.

Журналисты предполагают, что его заблаговременно накачали наркотиками. После того, как вор лишился четырех пальцев правой руки, судья объявил, что этим его наказание не ограничится. Преступник также был приговорен к 99 ударам плетью и трем годам тюремного заключения.

Напомним, ранее хмельницкий губернатор нашел выход: отрезать пальцы. "Уважаемые мои, коллеги! Кто должен заниматься решением проблем в районах, в частности ценовой политикой? Мы понимаем, что это политический вопрос, и проблем с продуктами питания нет. Поэтому попросил бы не кивать друг на друга, потому что пальцы, особенно указательный, за это нужно отрезать. Тогда будет все как нужно", - сказал Василий Ядуха, обращаясь к председателям РГА.

Фото: telegraph.co.uk

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