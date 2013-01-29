В Сирии на дне высохшего канала нашли десятки расстрелянных повстанцев

В сирийском городе Алеппо – одном из ключевых пунктов противоборства между правительственными войсками и повстанцами, обнаружили десятки трупов оппозиционеров.

Люди случайно обнаружили тела погибших на дне местного небольшого канала, когда в нем высохла вода, сообщает ВВС

По данным очевидцев, у большинства убитых были связаны руки за спиной. При этом все люди убиты выстрелом в голову.

По информации базирующегося в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, все мужчины были убиты выстрелом в голову, и все указывает на то, что над ними учинили расправу. У большинства из убитых руки были связаны за спиной.



Представитель сил мятежников (Свободной сирийской армии) заявил агентству Франс Пресс, что всего было найдено около 70 трупов, однако в реке продолжают находить тела.



Как ранее писал Главред, 26 января в сети появилось странное видео из Сирии: "россиянка" в кругу повстанцев обвиняет Россию в фашизме и заявляет, что была "за Башара", но перешла на другую сторону, когда убили ее близких.



Девушка не называет ни своего имени, ни имен убитых правительственной армией "близких". Лицо ее почти целиком закрывает клетчатый платок. Видно лишь выщипанные брови, а так же то, что смотрит она не в камеру, а немного в сторону. Судя по интонациям, зачитывая обращение с листа бумаги. Где и когда было снято видео, не сообщается. Сказано лишь, что "россиянка проживает в Дамаске".

фото: EPA / UPG

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