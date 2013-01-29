"Черный ящик" с разбившегося в Казахстане самолета отправят в Москву

На месте крушения самолета в Алматинской области Казахстана обнаружен бортовой самописец, который для расшифровки отправят в Россию.

Об этом сообщила Служба центральных коммуникаций, информирует Kazakhstan Today.

"На месте крушения самолета обнаружен черный ящик, который будет направлен для расшифровки в Межгосударственный авиационный Комитет", – сказано в сообщении

Как ранее писал Главред, 29 января 2013 года, около 13 часов по местному времени (9 утра по Ктеву), не долетев около 5 километров до аэропорта города Алматы, потерпел крушение самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту Кокшетау - Алматы.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 16 пассажиров, среди которых двухлетний ребенок. Все они погибли

По данному факту Главной транспортной прокуратурой возбуждено и принято к своему производству уголовное дело по части 3 статьи 295 УК РК.

фото: kt.kz

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