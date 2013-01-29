В Египте создателей фильма "Невинность мусульман" приговорили к смерти

{1-} В Египте суд заочно приговорил создателей фильма "Невинность мусульман" к смертной казни.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Судьи утвердили смертный приговор семерым христианам-коптам, осужденным за причастность к созданию и распространению антиисламского фильма "Невинность мусульман".
Восьмой подсудимый – американский пастор Терри Джонс – приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Окончательный вердикт был принят после получения согласия от верховного муфтия Египта, который в соответствии с местным законодательством должен утверждать решения о смертной казни судов любой инстанции.
Все семеро осужденных приговорены к смертной казни через повешение. Решение уголовного суда Каира было принято заочно – все осужденные христиане-копты, как и Терри Джонс, в настоящее время находятся на территории США.
Напомним, в сентябре 2012 года Генеральная прокуратура Египта передала в уголовный суд дело против коптов, обвиняемых в "неуважении к исламской религии, осквернении имени пророка Мухаммеда, унижении мусульман и разжигании межконфессиональной розни в Египте".
Кроме того, прокуратура направила официальное обращение в Интерпол с требованием "принять законные меры" для задержания обвиняемых в Египте христиан, а также обратилась к властям США с просьбой "экстрадировать их в Египет для проведения над ними судебного разбирательства".
Созданный в США и размещенный в интернете летом 2012 года фильм "Невинность мусульман" привел к массовым волнениям в мусульманском мире, в том числе к столкновениям молодежи с полицией в Египте.
В результате беспорядков, которые четыре дня продолжались у американского посольства в Каире, один человек был убит, несколько сотен получили ранения.
Фото: кадр фильма "Невинность ислама"
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