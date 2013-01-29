Названа главная версия крушения самолета в Казахстане

Основной версией крушения самолета под Алматы на Кульджинском тракте, в районе поселка Кызылту, назвали погодные условия.

Об этом на брифинге 29 января заявил начальник ДЧС области Сабит Битаев, сообщает Tengrinews.kz.

По окончательным данным в авиакатастрофе погиб 21 человек. Тела, скорее всего, будут доставлены в морг Калкамана. Версия нехватки топлива не рассматривается. На месте ЧП задействованы 1007 человек и более 100 единиц техники.

Как ранее писал Главред, 29 января, в 13:13 по местному времени (09:13 по Киеву) в Алматинской области, неподалеку от поселка Кызылту, потерпел крушение самолет авиакомпании "Скат", следовавший по маршруту "Кокшетау - Алматы". Все находившиеся на борту люди, в том числе члены экипажа, а так же 2-летний ребенок, погибли.

фото: EPA / UPG

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