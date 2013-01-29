У ЕСПЧ к России есть вопросы по усыновленным детям

{1-}Европейский суд по правам человека направил российским властям свои вопросы в связи с жалобами четырех американских семьей, которые не смогли усыновить детей из России в связи с принятием "закона Димы Яковлева".

Адвокат усыновителей Карина Москаленко в интервью ВВС сообщила, что жалоба была подана по экстренной процедуре 22 января и принята к рассмотрению уже 23-го.

В частности, как отметила адвокат, речь идет о семьях, не успевших получить санкцию суда на усыновление детей до вступления закона в силу, при этом все необходимые документы приемными родителями уже были получены.

"28-го января Европейский суд коммуницировал это дело, то есть, направил в Российскую Федерацию ряд вопросов. И обязал Россию ответить на эти вопросы до 18 февраля. После ознакомления с ответами, нам дадут возможность их прокомментировать, и затем в ЕСПЧ будут принимать решение", - сказала Москаленко.

При этом, адвокат подчеркнула, что сам так называемый "закон Димы Яковлева", запретивший американским семьям усыновлять российских детей, не обжалуется.

"Законы в Европейский суд не обжалуются, туда подаются обращения от конкретных заявителей, когда нарушены их конкретные права, гарантированные Европейской конвенций", - отметила представитель истцов.

"Закон Димы Яковлева", названный в память о погибшем в США усыновленном российском мальчике, вступил в силу с 1 января 2013 года.

После принятия закона многие американские семьи, которым было дано разрешение на усыновление российских детей из детских домов, не смогли забрать детей в США.

22 января Верховный суд России пояснил, что действие "закона Димы Яковлева" распространяется только на тех детей, судебные решения об усыновлении которых еще не приняты.

Адвокат Карина Москаленко считает, что подача их жалобы в Европейский суд по правам человека, возможно также повлияла на решение Верховного суда.

"Наше заявление о том, что мы будем обращаться в Европейский суд, подействовали хотя бы по тем делам, по которым решения вступили в законную силу", - отметила адвокат.

При этом она подчеркнула, что обращение в ЕСПЧ не является самоцелью.

"Речь идет о детях - больных, обездоленных, страдающих. И наша цель помочь этим детям обрести семьи. И этим родителям, которые хотят помочь детям, хотят заботиться о них, хотят лечить, окружить любовью", - сказала Карина Москаленко.

Она также сообщила, что одни из заявителей, которым после подачи жалобы отдали ребенка и сейчас они ждут отъезда из Москвы, попросили отозвать их жалобу.

"Я уверена, многие заявители готовы отозвать свои жалобы, если бы власти прекратили эти нарушения и не прерывали процедуру усыновления", - отметила адвокат.

Говоря о шансах на победу в этом деле, Карина Москаленко сказала, что, каким бы ни был ответ ЕСПЧ, Россия будет обязана выполнить это решение.

"До сих пор, в принципе, все решения Российская Федерация обязалась выполнить. Все решения ЕСПЧ одинаково обязательны для Финляндии, Великобритании, России или Италии - для любой страны-члена Совета Европы", - сказала адвокат.

Уже после того как стало известно о запросе Европейского суда по правам человека к России, Мосгорсуд заявил, что готов пересмотреть решение об отказе в усыновлении четырех детей, производство по которым было прекращено в связи с изменением законодательства.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сказала, что четыре решения об усыновлении не успели вступить в силу до принятия закона, поэтому процедура усыновления была остановлена.

"Теперь, после разъяснений Верховного суда, если приемные родители обжалуют прекращение производства, то соответствующие постановления будут отменены и усыновления продолжатся", - сообщила председатель Мосгорсуда.

Учитывая, что, как сказала адвокат Карина Москаленко, имена и фамилии детей, а также их усыновителей, подавших жалобу в ЕСПЧ, не раскрываются, пока нельзя понять идет ли речь об одних и тех же детях.

Судья Егорова пояснила, что из четырех детей, решение по которым пересмотрено, двое страдают синдромом Дауна, один заражен ВИЧ и один является олигофреном.

По данным ПАСЕ, в настоящее время вне семей воспитываются около 650 тыс. российских детей. При этом за последние 20 лет около 60 тыс. детей были взяты на усыновление в американские семьи.

Напомним, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал скандальный закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

Закон Димы Яковлева, предполагающий запрет на усыновление российских детей гражданами США и являющийся фактически ответом на американский закон Магнитского, был утвержден большинством голосов российских депутатов в пятницу, 21 декабря. Радикальные меры, прописанные в документе, вызвали недовольство и протесты, как среди обычных россиян, так и среди многих высокопоставленных политиков.

Фото: wm-changer.ru

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