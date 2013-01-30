В грузинских тюрьмах нашли "жучки" и скрытые камеры

{1-}В грузинских тюрьмах обнаружены устройства для прослушивания, а также скрытые видеокамеры. Об этом заявила представитель МВД Нино Гиоргобиани.

Аппаратуру для слежки за заключенными нашли во время обысков, которые проводились в колониях в рамках дела о нарушении тайны частной коммуникации. Его расследованием в настоящее время занимается антикоррупционный департамент МВД Грузии, пишкт Лента.ру.

Среди учреждений, где обнаружили скрытые видеокамеры и устройства для прослушивания, Гиоргобиани назвала тбилисские тюрьмы номер восемь и девять, батумскую тюрьму номер три, кутаисскую тюрьму номер два, гегутскую колонию номер 14, зугдидскую тюрьму номер четыре. Представитель МВД отметила, что аппаратура была незаконно установлена там в период с 2006 по 2010 годы во время проведения ремонтных работ.

Как передает "GHN", в ходе обысков следователи также нашли в тюрьмах специальные комнаты, откуда с помощью пультов управления осуществлялся контроль за аудио- и видеозаписью.

Напомним, незадолго до парламентских выборов 1 октября 2012 года, в результате которых к власти в стране пришла коалиция "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, в Грузии разразился "тюремный скандал". 18 сентября 2012 года МВД распространило видеозаписи, на которых были зафиксированы факты издевательства над заключенными в Глданской тюрьме номер 8. В тот же день, в грузинских социальных сетях и в эфире оппозиционных телеканалов появились еще более жестокие кадры пыток в этой колонии.

В стране прошли акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В результате лишились своих постов министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе и глава МВД Бачо Ахалая.

В рамках расследования дела о пытках были задержаны сотрудники министерства по исполнению наказаний. В конце декабря Главная прокуратура заявила, что кадры пыток заключенных, распространенных МВД, были сняты по заказу бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили. В настоящее время он находится в розыске.

Как сообщал "Главред", женщины-депутаты, которые с 16 по 18 января находились вместе с экс-премьером Юлией Тимошенко в харьковской больнице, обнаружили в туалете, душе и комнате для встреч с защитниками .

Фото newsland.com

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