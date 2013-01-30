Обама: США пора провести иммиграционную реформу

Президент США Барак Обама заявил, что настало время провести в стране разумную и всестороннюю реформу иммиграционной политики.

Выступая в Неваде, Обама назвал действующую в США систему устаревшей, пишет ВВС.

Он сказал, что позитивно оценивает план реформы миграционного законодательства, предложенный группой сенаторов в понедельник. Среди авторов есть и республиканцы, и демократы.

Согласно плану, 11 млн незарегистрированных иммигрантов, проживающих в США, смогут получить гражданство при условии, что одновременно будет ужесточен пограничный контроль.

Он отметил, что теперь конгресс должен принять законопроект довольно быстро. В противном случае он предложит свои поправки и потребует скорейшего голосования по ним.

Напомним, Барак Обама церемония вступления в должность президента США пообещал бороться за равные права для женщин и гомосексуалистов, а также призвал "улучшить систему приема иммигрантов в США"

Фото barackobama.com

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