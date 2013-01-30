В Бразилии арестовали счета владельцев сгоревшего клуба

Во вторник, 29 января, суд в Бразилии арестовал счета владельцев ночного клуба Kiss в бразильском городе Санта-Мария, где в воскресенье во время пожара погибли более 230 человек.

По уточненным данным, число жертв происшествия составляет 234 человека, еще 75 - находятся в больнице в тяжелом состоянии, пишет ВВС.

По данным местных СМИ, пожар начался после того, как выступавшая в клубе группа зажгла фейерверки. Сообщается, что в клубе сразу же началась паника. Большинство жертв задохнулись от дыма или погибли в давке.

В Бразилии был объявлен трехдневный траур.

Напомним, 27 января в городе Санта-Мария бразильского штата Рио-Гранде-до-Сул произошел крупный пожар в ночном клубе Kiss, в результате которого погибло более 230 человек, в больницы были доставлены 117 человек. Пожар начался после 2:00 по местному времени, когда в клубе на концерте группы находились от 300 до 500 человек. Пожарные несколько часов боролись с огнем.

фото: EPA / UPG