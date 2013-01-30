Керри утвержден на посту госсекретаря США

30 января 2013, 01:39

{1-}Сенат Конгресса США утвердил главу международного комитета Джона Керри на посту госсекретаря.

За Керри проголосовали 94 сенатора, против — трое. Коллеги стали поздравлять Керри еще в середине голосования, исход которого был очевиден с самого начала. Бывший кандидат в президенты Керри — один из самых уважаемых и известных в мире американских специалистов по внешней политике, пишет РИА Новости.

69-летний Керри уже несколько недель готовится к новой работе под руководством нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон, решившей покинуть пост по окончании первого срока президентства  Барака Обамы.

На слушаниях в международном комитете сенатор заверил, что его действия не пойдут вразрез с политикой администрации Обамы и что он намерен продолжить тактику, выбранную его предшественницей Клинтон.

Позиция Керри по Ирану, Сирии и Афганистану всегда была близка позиции администрации, и принципиальных поворотов тут ждать не приходится. Керри внес важный вклад в "перезагрузку" отношений с Россией — он был одним из самых последовательных и ярких сторонников договора СНВ-3, тем не менее, Керри нельзя назвать пророссийски настроенным политиком.

США намерены добиваться улучшения отношений с Россией и рассчитывают вернуть их на тот доверительный уровень, которого они достигли в прошлые годы, заявил Джон Керри.

"У нас есть почва для возвращения отношений с РФ на прежний уровень, на тот, на котором они были год-два назад. Мы сможем восстановить отношения", — сказал Керри на слушаниях в комитете.

Он отметил, что в январе эти отношения несколько ухудшились после принятия в РФ закона о запрете усыновлений детей американскими семьями. Однако, по словам Керри, США заинтересованы в диалоге с Россией по целому спектру вопросов.

"Нам нужна помощь (из РФ). Россияне являются нашими партнерами, мы зависим или полагаемся на них во многих вопросах: Сирия, санкции против Ирана, разоружение, СНВ, КНДР, ВТО. И во многих вопросах их позиция крайне важна для нас", — добавил сенатор.

Напомним,  Барак Обама 21 декабря выдвинул кандидатуру сенатора Джона Керри на пост госсекретаря США.

фото: EPA/UPG

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