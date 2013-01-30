Клинтон хочет видеть среди мировых лидеров больше женщин

{1-}Госсекретарь США Хиллари Клинтон хотела бы видеть больше женщин в числе мировых лидеров и на высоких руководящих постах.



Клинтон в ближайшую пятницу уйдет в отставку из-за формирования новой администрации после переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок. Как ожидается, после отставки Клинтон займется общественной деятельностью и защитой прав женщин, детей и меньшинств, пишет РИА Новости.



"Я хотела бы видеть больше женщин на высоких руководящих постах по всему миру… Я сделаю все, что могу, чтобы женщины могли бороться за высокие посты", — заявила Хиллари Клинтон в интервью иностранными СМИ и студентам иностранных университетов. Стенограмму интервью распространил госдепартамент.



При этом госсекретарь, участвовавшая в предвыборной кампании 2008 года, вновь заявила, что не думала о том, чтобы в 2016 году баллотироваться на пост президента США, хотя и признала, что является яркой ролевой моделью для женщин-лидеров по всему миру.



"Я сейчас не думаю ни о чем таком (возможном участии в президентской гонке). Я надеюсь завершить работу на нынешнем посту и решить проблему с недосыпанием в последние 20 лет", — сказала Клинтон. Говоря о планах ближайшее будущее, госсекретарь призналась, что намерена написать, как и почти все ее предшественники на этом посту, очередную — вторую по счету, книгу воспоминаний.

Напомним, 29 января Сенат Конгресса США утвердил главу международного комитета Джона Керри на посту госсекретаря.

Барак Обама 21 декабря выдвинул кандидатуру сенатора Джона Керри на пост госсекретаря США.

Фото snooperreport.com

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