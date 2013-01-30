Обама: Асад теряет контроль над Сирией

Режим Башара Асада слабеет и теряет контроль над Сирией. Об этом заявил Президент США Барак Обама.

"У нас нет иллюзий, — заявил Обама, комментируя свое решение. — Грядущие дни будут очень тяжелыми. Однако ясно, что режим все больше слабеет и теряет контроль над страной".

Также президент США объявил о своем решении выделить дополнительные 155 миллионов долларов для помощи населению Сирии, сообщает Лента.ру ссылаясь на USA Today.

Таким образом, с учетом этой суммы администрация Обамы с начала вооруженного конфликта в Сирии выделила стране 365 миллионов долларов.

В последнее время Обама не раз подвергался критике за нежелание напрямую вмешиваться в сирийский конфликт. Сама сирийская оппозиция также неоднократно просила западные страны о поддержке.

Однако как США, так и европейские страны объясняют свой отказ участвовать в конфликте тем, что у них нет ни возможности повлиять на ситуацию, ни легальных оснований на это.



Так, в интервью журналу The New Republic, опубликованном 27 января, Обама, отвечая на вопрос о Сирии, заявил: "В такой ситуации как в Сирии я должен спросить: можем ли мы что-то изменить? Не приведет ли это к еще большему насилию или применению химического оружия?"

Как сообщал "Главред", премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью CNN, что у президента Сирии Башара Асада "все меньше и меньше" шансов остаться у власти.

Напомним, 6 января Асад обратился к сирийскому народу. В его речи было изложено видение ситуации в стране и предложен план выхода из кризиса.

В частности Асад предложил иностранным государствам прекратить финансовую поддержку террористов и пообещал созвать правительственной конференции по национальному диалогу, новое правительство, разработать новую Конституцию и объявить всеобщую амнистию.

Позже представитель сирийских повстанцев ответил Асаду, что оппозиция была готова к переговорам, однако продолжит боевые действия из-за того, что количество "мучеников (погибших в Сирии – прим. ред.) превысило 60 тысяч человек. Сирийцы пошли на такие жертвы не для того, чтобы усилить этот тиранический правящий режим", - отметил он.

Конфликт между вооруженной оппозицией и правительственными войсками в Сирии продолжается с марта 2011 года.

Фото justjared.com

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