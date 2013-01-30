Россия и Казахстан решили создать единую систему ПВО

{1-}Министры обороны Казахстана и России Адильбек Джаксыбеков и Сергей Шойгу подписали соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Казахстана, пишет РИА Новости.
"Подписание соглашения стало результатом переговоров министров обороны Казахстана Адильбека Джаксыбекова и России Сергея Шойгу, который находится в Казахстане с первым официальным визитом, вступление в силу данного документа создаст основу обеспечения безопасности воздушного пространства Казахстана и приграничной территории России", — говорится в сообщении.
Российским ПВО по американскому ПРО?
По данным ведомства, на переговорах в Астане также обсуждались вопросы двустороннего военного и военно-технического партнерства, некоторые аспекты функционирования испытательных полигонов Минобороны РФ в Казахстане, а также сотрудничество в сфере военного образования — сейчас в российских военных вузах обучаются более 600 военнослужащих из Казахстана.
Как сообщалось ранее, в начале ноября 2012 года сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил провести переговоры с представителями Казахстана, итогом которых должно было стать подписание соглашения о единой системе ПВО. Сообщалось, что на тот момент такую систему Россия имела только с Белоруссией, планировалось подписать аналогичное соглашение с Арменией, однако эта система может иметь лишь статус объединенной из-за отсутствия у РФ и Армении общей границы.
фото: inukr.net
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