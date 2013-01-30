В США неизвестный расстрелял водителя школьного автобуса и похитил ребенка

В США недалеко от городка Мидлэнд-Сити (штат Алабама) неизвестный расстрелял водителя школьного автобуса и захватил в заложники ребенка.

Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (22:30 по киевскому времени, 29 января). По рассказу очевидцев, мужчина зашел в школьный автобус и потребовал от водителя отпустить с ним двух детей в возрасте от 6 до 8 лет. Получив отказ, он несколько раз выстрелил в шофера, а затем схватил находившегося в автобусе 6-летнего мальчика и скрылся с ним за расположенной неподалеку церковью. Водитель от полученных ранений скончался,

Правоохранительные органы перекрыли прилегающие с местом происшествия улицы. В данный момент полицейские ведут переговоры с похитителем. О мотивах его преступления не сообщается.

Напомним, в результате стрельбы, открытой 14 декабря 2012 года 20-летним Адамом Лэнзом в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут, погибли двадцать детей и шесть взрослых.



Президент Барак Обама пообещал предпринять меры с целью положить конец подобным трагедиям. Как ожидается, сегодня будет обнародован разработанный его администрацией пакет мер по ужесточению контроля над огнестрельным оружием. Закон такой направленности уже принят в штате Нью-Йорк.

Фото;видео: vesti.ru

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