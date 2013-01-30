Семьям жертв крушения самолета в Казахстане пообещали по 27 тыс. долл.

Родственники погибших в авиакатастрофе в Казахстане получат по четыре миллиона тенге (26,8 тысячи долларов).

Об этом сообщил председатель правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, первый вице-премьер Бахытжан Сагинтаев, передает РИА Новости.

Самолет CRJ-200 АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший во вторник рейс из Кокчетава в Алма-Ату, потерпел крушение, не долетев около пяти километров до аэропорта. На борту самолета находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Никто не выжил.

Акиматы (местная администрация) окажут помощь из расчета один миллион тенге на каждого погибшего, авиакомпания "Скат", в свою очередь, выделит три миллиона тенге на каждого погибшего.

Кроме того, авиакомпания окажет содействие в доставке тел погибших к местам их захоронения.

Тем временем, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 31 января днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе CRJ-200.

Как ранее писал Главред, 29 января, в 13:13 по местному времени (09:13 по Киеву) в Алматинской области, неподалеку от поселка Кызылту, потерпел крушение самолет авиакомпании "Скат", следовавший по маршруту "Кокшетау - Алматы". Все находившиеся на борту люди, в том числе члены экипажа, а так же 2-летний ребенок, погибли.

фото: EPA / UPG

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