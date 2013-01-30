Самолеты Израиля начали бомбить Сирию

В ночь на среду, 30 января, ВВС Израиля нанесли удары по целям на границе Ливана и Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в одной из западных стран.

"Совершенно точно в районе границы был нанесен авиаудар", — сообщил собеседник агентства.

Командование армии Ливана подтвердило, что в ночь на среду силы израильских ВВС неоднократно нарушали воздушное пространство страны.

В воскресенье вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что Израиль может применить силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии.

Две недели назад Израиль призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах".

Ранее "Главред" сообщал, что в Сирии продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого уже стали десятки тысяч сирийцев. Сотням тысяч пришлось бежать из страны. А на днях повстанцы в Алеппо извлекли из реки Кувейк как минимум 79 трупов людей, убитых выстрелом в голову с близкого расстояния.

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