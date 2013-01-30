Самолеты Израиля начали бомбить Сирию

Израиль применил силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков.
В ночь на среду, 30 января, ВВС Израиля нанесли удары по целям на границе Ливана и Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в одной из западных стран.
"Совершенно точно в районе границы был нанесен авиаудар", — сообщил собеседник агентства.
Командование армии Ливана подтвердило, что в ночь на среду силы израильских ВВС неоднократно нарушали воздушное пространство страны.
В воскресенье вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что Израиль может применить силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии.
Две недели назад Израиль призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах".
Ранее "Главред" сообщал, что в Сирии продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого уже стали десятки тысяч сирийцев. Сотням тысяч пришлось бежать из страны. А на днях повстанцы в Алеппо извлекли из реки Кувейк как минимум 79 трупов людей, убитых выстрелом в голову с близкого расстояния.
Новости по теме:
В Сирии нашли новое место казни: из реки извлекли 79 трупов
Израиль нанес 70 ударов по сектору Газа
Израиль обстреляли палестинские боевики