Причиной пожара в бразильском клубе стали дешевые фейерверки

{1-}Дешевые фейерверки стали причиной пожара в бразильском городе Санта-Мария, который произошел в воскресенье.

Об этом сообщает местная полиция, передает "5 канал".

"Мы определили около тысячи свидетелей, которых нужно допросить. Расследование этого дела не завершится быстро. Но уже известно, что в клубе не были соблюдены главные меры безопасности. Число жертв трагедии могла быть, по крайней мере, значительно меньше", - сказал шеф полиции города Санта-Мария Марсело Аригон.

По последним данным, в результате возгорания внутри одного из ночных клубов погибли 235 человек - преимущественно подростки и студенты. По информации следствия, участники музыкальной группы, которая в тот вечер выступал в заведении, купили некачественную пиротехнику. Ее можно было использовать только на улице, а не в помещении. Большинство жертв пожара, по данным правоохранителей, задохнулись от дыма или погибли в давке. В рамках расследования уголовного дела полиция задержала 4 человек: двух совладельцев клуба, руководителя службы безопасности и одного из музыкантов.

Напомним, 27 января в городе Санта-Мария бразильского штата Рио-Гранде-до-Сул произошел крупный пожар в ночном клубе Kiss. В клубе на концерте группы находились от 300 до 500 человек. Пожарные несколько часов боролись с огнем.

фото: EPA / UPG

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