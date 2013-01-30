Клинтон на прощание отчитала Россию за сирот и Сирию

30 января 2013, 11:58

 

Хиллари Клинтон, которая уходит с поста госсекретаря США в прощальном интервью National Public Radio (NPR) назвала трагедией решение России запретить усыновление ее сирот американцами. По ее мнению, Россия нанесла поражение себе самой, как и в случае изгнания Агентства по международному развитию (USAID).

"Я считаю трагедией то, что они запретили усыновления, особенно те, что находились в процессе, особенно для детей, у которых никогда не будет шанса обрести семью. Они будут жить в приютах, пока не станут взрослыми. Мы знаем, как это бывает сложно и трагично", - сказала Клинтон, пишет Newsru. 

"Мы считаем провальным для России решение выкинуть из страны USAID, работавшее над всем, от борьбы с распространением туберкулеза до помощи в создании первых ипотечных компаний в России. Это по-настоящему вредит российскому народу. Тогда как мы с нашими деньгами и помощью можем просто отправиться куда-то еще, где нам будут рады", - продолжила Клинтон.

Клинтон также обвинила российское руководство в поддержке сирийского режима Башара Асада, хотя в Москве это отрицают, уверяя, что действуют в интересах сторонников как власти, так и оппозиции, которые должны прийти к национальному согласию и вместе определять будущее страны.

По словам Хиллари Клинтон, после прошлогодних женевских договоренностей и переговоров по вопросу Сирии с российским коллегой Сергеем Лавровым она надеялась, что дальше будут предприняты действенные политические шаги и одобрены экономические санкции Совета Безопасности ООН. "Мы выработали позицию, которая не предусматривает военного решения", - подчеркнула она.

"Но, к сожалению, русские вновь оказались на стороне Асада, ведь если бы нам удалось реализовать женевское соглашение, это изолировало бы Асада еще больше и послужило бы сигналом для его окружения, его войск и для всего региона", - сказала госсекретарь. И добавила: "Русские решили по-прежнему поддерживать его (сирийского президента. -  ред.) на погибель сирийскому народу".

Впрочем, были и по-настоящему позитивные сдвиги в российско-американском сотрудничестве, которых удалось достичь за время пребывания Хиллари Клинтон во главе Госдепартамента в первый президентский срок Барака Обамы.

Серьезным успехом можно считать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, сотрудничество в деле доставки военных грузов в Афганистан, разработку санкций против Ирана и КНДР. Особенно против Ирана - ведь у США сначала не было никакой уверенности, что Россия в принципе согласится поддержать жесткие санкции.

"Думаю, нужно четко разъяснить: есть определенный круг действий и политических вопросов, в которых Соединенные Штаты будут продолжать свою линию, потому что они в наших интересах, - подытожила госсекретарь. - Мы не ждем от России согласия с нами по всем вопросам, но нам необходимо вновь действовать сообща".

Хиллари Клинтон посоветовала своему преемнику Джону Керри выждать некоторое время, чтобы понять, каковы "истинные цели" российского руководства. "Есть проблемы, над которыми мы продолжим совместную работу, но мы также четко обозначим области наших разногласий и будем высказывать свою точку зрения, когда это потребуется", - подчеркнула она.

Между тем Россия прекращает действие еще одного соглашения с США - о сотрудничестве в правоохранительной деятельности и сфере контроля над оборотом наркотиков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Соглашение было заключено 25 сентября 2002 года, и в его рамках "американская сторона регулярно предоставляла российским компетентным органам на основе соответствующих писем-соглашений финансовую помощь на реализацию антикриминальных проектов". Тогда это было необходимо из-за "недостаточного бюджетного финансирования соответствующих правоохранительных программ", поясняет правительство.

Теперь же действие соглашения прекращено по инициативе МИДа РФ, решившего, что документ "не отвечает реалиям сегодняшнего дня и исчерпало свой потенциал", пишет "Коммерсантъ Online". 

Действие прекращается по истечении 90 дней со дня получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о своем намерении расторгнуть соглашение.

Напомним, Барак Обама 21 декабря выдвинул кандидатуру сенатора Джона Керри на пост госсекретаря США. 29 января, сенат Конгресса утвердил его на посту госсекретаря.

фото: EPA / UPG

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