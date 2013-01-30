Ролики Pussy Riot официально признаны экстремистскими

30 января 2013, 13:25

 

{1-} Участницу Pussy Riot Екатерину Самуцевич Московский горсуд не признал заинтересованным лицом при рассмотрении дела о четырех видеороликах панк-группы и, как результат, отказался рассматривать ее жалобу на признание их экстремистскими.

Таким образом, предыдущее судебное решение вступило в законную силу, и отныне ролики официально считаются экстремистскими, пишет ИТАР-ТАСС.

По словам прокурора, доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты ко вниманию, поскольку Самуцевич не является участницей судебного разбирательства, в связи с чем не обладает правом обжалования.

По мнению же самой участницы группы, решение может повлиять не только на ее привлечение к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), но и на ее право выражать свои мысли.

Самуцевич заявила, что расценивает сегодняшнее решение "как цензуру" и ей интересно, как "прореагирует на данное решение "Гугл", который владеет "Ютьюбом". При этом она заявила, что непременно обратится в кассационную инстанцию (до 2013 года эта стадия называлась надзорной).

"Дело "Pussy Riot" будет продолжаться", - убеждена участница панк-группы, при этом отказавшись конкретизировать, в каком именно формате она будет проходить.

По словам Самуцевич, участницы "Pussy Riot" Надежда Толоконниова и Мария Алехина "в курсе" данного судебного разбирательства и "очень огорчены происходящим".

Ранее сегодня Мосгорсуд отказался признать Самуцевич заинтересованным лицом при рассмотрении вопроса о признании экстремистскими четырех видеороликов панк-группы. Таким образом, было отказано в удовлетворении ее жалобы на аналогичное постановление Замоскворецкого суда Москвы, который не допустил ее к участию в судебном разбирательстве.

Районный суд признал экстремистскими и ограничил доступ к четырем видеороликам группы, размещенным на пяти интернет- ресурсах. Речь идет практически о всех видеороликах, на которых запечатлены акции "Pussy Riot", в том числе и скандальный "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя, ставший предметом уголовного разбирательства.

Основанием для признания экстремистскими послужили результаты экспертизы и психолого-лингвистического исследования, согласно которым в заснятых акциях группы /в том числе о том, как ее участницы "захватывает" троллейбус, проводят "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя, "жгут гламур" и "выступают" на крыше спецприемника/ содержаться материалы экстремистского содержания.

Согласно закону, данные ролики будут включены в перечень запрещенных в России экстремистских материалов, распространение которых является незаконным. Доступ к ним ограничен на сайтах группы и в ее блогах в "Живом журнале" путем фильтрации к указанным ресурсам.

17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц "Pussy Riot" - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за скандальный "панк- молебен" в Храме Христа Спасителя. Каждая из них была приговорена к 2 годам заключения в колонии общего режима. При этом суд не усмотрел в действиях обвиняемых политических мотивов, о которых они заявляли в ходе следствия и на процессе.

10 октября того же года Мосгорсуд изменил приговор в отношении Екатерины Самуцевич, заменив ей реальный срок на условный. Наказание для двух остальных осужденных было оставлено в силе.

Фото: vesti.ru

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