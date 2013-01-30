Во Франции задержаны предполагаемые сообщники тулузского стрелка

{1-} 30 января, французские СМИ сообщили о задержании полицией двух человек, которые могли быть сообщниками тулузского стрелка Мохаммеда Мера.

Как сообщает телеканал BFM TV, двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет были задержаны в Тулузе во вторник утром и находятся под арестом. Задержанные должны быть доставлены в следственный изолятор французского управления контрразведки DCRI в парижском пригороде Леваллуа, пишет РИА Новости.

Оба арестованных являются знакомыми старшего брата Мера Абделькадера, которому предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и участии в преступной группировке для подготовки терактов, а также в воровстве.

По мнению следствия, задержанные могли помогать Мера оружием и деньгами, но вряд ли были вместе с ним на местах преступлений.

Напомним, Мохаммед Мера был застрелен 22 марта во время штурма квартиры, в которой он был заблокирован полицейскими в течение 32 часов. Ранее он расстрелял семерых человек: троих военных, преподавателя еврейского колледжа и троих детей.

В начале декабря сообщалось, что полиция на юге Франции арестовала еще двух предполагаемых сообщников Мохаммеда Мера. Один из арестованных является членом сообщества кочевников из города Альби. В Тулузе задержана также женщина, которая была в прошлом сожительницей Мера.

Фото: bbc.co.uk

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