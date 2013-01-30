В Сирии нашли новое место казни: из реки извлекли 79 трупов

{1-}Сирийские повстанцы в Алеппо извлекли из реки Кувейк как минимум 79 трупов людей, убитых выстрелом в голову с близкого расстояния.

Об этом пишет журналист газеты The Daily Telegraph Рут Шерлок, работающая в этом городе.

По ее собственным наблюдениям, все погибшие - мужского пола, самому взрослому немногим за 30, самому юному на вид 11-12 лет.

Оппозиционеры утверждают, что еще три десятка тел остаются в реке выше по течению, однако извлечь их пока нельзя, так как этот участок реки простреливается правительственными снайперами.

Берег реки, видимо, уже давно использовался для проведения расстрелов, так как трупы нескольких людей из-за разложения уже трудно опознать, хотя у абсолютного большинства раны еще совсем свежие.

Сейчас уже опознана примерно половина расстрелянных. Все они были жителями той части Алеппо, которая находится под контролем повстанцев. Все в разное время отправились по различным делам в правительственную часть города и пропали без вести.

Процесс опознания убитых продолжается: к месту хранения трупов приходят сотни жителей Алеппо, чьи близкие недавно пропали. По словам повстанцев, в этом районе города несколько дней назад шли бои и он находился под контролем правительственных сил. Кроме того, оппозиционеры отмечают, что людей, видимо, хватали на блок-постах, после чего расстреливали безо всякого суда и даже без отправки в тюрьму, так как на всех остались ремни и шнурки: в тюрьмах их носить нельзя.

Правительство Сирии обвинило в произошедшем "банды террористов", якобы похищающие людей ради выкупа, а потом расстреливающие их.

Как ранее писал Главред, сирийские правительственные войска впервые с начала гражданской войны применили химическое оружие против бойцов оппозиционных сил, сообщил телеканал Al Jazeera.



Согласно этим сведениям, сирийские солдаты использовали против мятежников некий отравляющий газ, а самолеты ВВС Сирии сбросили на них бомбы, содержащие некие отравляющие вещества.



По данным телеканала, авианалету подвергся квартал Аль-Баяда в Хомсе: семь человек погибли и десятки получили ранения. При этом телеканал распространил видеозапись, на которой, как утверждается, снят мужчина, пострадавший от отравляющего газа: он лежит на больничной койке с подключенным дыхательным аппаратом.

Фото: telegraph.co.uk

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