Из-за беспорядков в Египте погибли еще три человека

Жертвами непрекращающихся беспорядков в столице Египта – Каире – минувшей ночью стали три человека.

Об этом со ссылкой на минздрав Египта сообщает РИА Новости.

Свидетель убийства одного из молодых людей рассказал следователям МВД, что погибший, ранее активно участвовавший в столкновениях с полицией, был застрелен группой людей в гражданской одежде, вооруженных ножами и дробовиками.

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Центральная часть Каира уже пятые сутки является местом столкновений между правоохранителями и сотнями молодых людей, называющих себя революционерами и выступающими против политики президента Мухаммеда Мурси. Наиболее яростные стычки происходят на набережной Нила. Расположенные рядом с эпицентром событий две пятизвездочные каирские гостиницы ''Семирамис'' и ''Хелнан Шепард'' уже объявили о приостановке своей работы.

Ранее "Главред" сообщал, что Беспорядки начались в пятницу — во вторую годовщину революции 25 января. Наиболее кровавые стычки произошли в субботу в Порт-Саиде: они были спровоцированы смертным приговором, вынесенным виновникам драки болельщиков, произошедшей на стадионе этого города около года назад. В трех провинциях — Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии — на 30 дней было введено чрезвычайное положение, а в их столицах установлен комендантский час. По официальным данным, в общей сложности за эти дни в Египте погибли свыше 50 человек.

Фото: EPA/UPG

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