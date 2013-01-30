Израиль призвал США начать бомбардировки Ирана

{1-} Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху призвал США начать бомбардировки Ирана.

По его словам, удары Израиля по иранским ядерным объектам не дадут необходимого эффекта, а потому необходимо вмешательство американцев, передает "Интерфакс".

"Санкции, вероятно, остановят Иран только в том случае, если над его головой нависнет убедительная военная угроза. И для того, чтобы эта угроза была убедительной, нужно это подразумевать, имея в виду, что, если санкции не сработают, а они до сих пор не сработали, вы воплотите ее в жизнь", – отметил израильский премьер.

Как заявил израильский премьер, военный удар со стороны США необходим, "так как только это сможет остановить дальнейшее развитие иранской ядерной программы".

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Также Нетаньяху отметил, что атака должна быть произведена до того момента, когда Иран закончит процесс обогащения урана до 20%, в противном случае Тегеран сможет произвести достаточное количество "материала для создания (ядерной – прим. ред.) бомбы в краткосрочный период".

Как отмечают международные эксперты, Израиль готовится к началу полномасштабной войны в регионе.

В ночь на 30 января израильская авиация нанесла удар по целям на сирийско-ливанской границе, а ранее в правительстве Израиля пообещали применить силу, чтобы не допустить попадания в руки сирийских боевиков оружия массового поражения.

Как сообщили западные СМИ, удару подвергся "транспортный конвой, который предположительно перевозил оружие из Сирии в Ливан".

За последние 48 часов самолеты ВВС Израиля 12 раз нарушали воздушное пространство Ливана.

"Ситуация в регионе развивается по кризисному сценарию", – отметили западные аналитики.

Британские телеканалы распространили цитату командующего ВВС Израиля, генерал-майора Амира Эшеля, который намекнул, что его страна готовится к значительному ухудшению геополитической ситуации в регионе.

"Сирия разваливается по частям, и никто не знает, что принесет завтрашний день. Война, возможно, не начнется завтра, однако мы готовы к любым неожиданностям", – подчеркнул Эшель.

Между тем, стало известно, что с 25 января вооруженные силы Израиля, включая ВВС, приведены в состояние наивысшей готовности. Одновременно источники британских СМИ сообщили, что высшие члены правительства страны отказались в последние дни от зарубежных поездок и находятся на своих рабочих местах в Израиле.

Кроме того, независимые аналитики озадачены неожиданным развертыванием трех батарей системы ПРО Iron Dome на севере Израиля.

Они не исключают, что данная мера вызвана сообщениями о том, что отряды движения Хезболла находятся в непосредственной близости от складов химического оружия сирийских вооруженных сил и в любой момент способны установить контроль над этим оружием массового поражения. Израиль В Израиле намекнули, что в случае подобного развития событий не исключена атака на данные объекты в Сирии, а также на отряды движения Хезболла в Ливане.

фото EPA / UPG

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