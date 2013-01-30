За год Польша выдворила 4,5 тысячи украинцев

{1-} На протяжении 2012 года работники пограничной службы Польши обязали покинуть территорию страны 4,4 тысячи граждан Украины.

Об этом со ссылкой на Польскую администрацию по делам иностранцев (UDSC) передает УНИАН.

Отметим, что количество высланных украинцев в прошлом году оказалось почти на 100 человек больше, чем годом ранее.

При этом в прошлом году украинцы составили почти 75% иностранных граждан, получивших такое предписание.

Польша усилит охрану границы с Украиной

Среди лидеров также оказались россияне и белорусы, которые получили около 700 и 400 таких решений соответственно.

В целом, пограничники обязали покинуть Польшу 5,9 тысячи иностранцев, по сравнению с 6,3 тысячи в предыдущем году.

По данным UDSC, в прошлом году из страны в принудительном порядке было депортировано около тысячи иностранцев, 25% из которых были гражданами Украины.

Среди тех, кого пограничная служба принудительно доставляла до границы и передавала пограничным службам государств-соседей, больше всего было также граждан Грузии, России, Пакистана и Бангладеш.

В прошлом году количество депортированных из Польши украинцев было наименьшим за последние 5 лет по сравнению с максимальным их количеством в 2008 году – 2,7 тысячи и 800-400 в другие годы.

Напомним, с 2008 года – с момента присоединения Польши к Шенгенской зоне, пограничники обязали покинуть территорию страны более 30 тысяч иностранцев. Из них более двух третей были гражданами Украины.

Еще 9,5 тысячи граждан третьих стран были депортированы, почти половина них – украинцы.

Как сообщал "Главред", ранее польские пограничники решили усилить охрану границы с Украиной, сняв часть сотрудников с южных и западных рубежей государства.

фото: polandcustoms.ru

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