В Бахрейне судят принцессу, лично пытавшую оппозиционеров

{1-} В Бахрейне начался суд по делу принцессы Нуры бинт Ибрахим аль-Халифы, которая обвиняется в пытках заключенных.

Об этом 30 января сообщили в прокуратуре Бахрейна, передает "Интерфакс".

29-летняя родственница королевы Бахрейна Сабики, представительница третьего колена королевской семьи, является сотрудницей Управлении по борьбе с наркотиками Бахрейна.

Она обвиняется в пытках двух врачей, арестованных в ходе антиправительственных акций протеста весной 2011 года, которые оказывали помощь демонстрантам, пострадавшим от слезоточивого газа, в результате чего сами были арестованы как соучастники организаторов беспорядков.

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Следствие утверждает, что аль-Халифа избивала врачей палкой и резиновым шлангом, а также прикладывала к их лицу оголенный электрический провод.

Также принцессе грозит суд по делу о пытках над другой заключенной – 21-летней Айат аль-Курмази, которая была арестована в марте 2011 года за публичное чтение стихов, критикующих членов правящей семьи.

Поэтесса утверждает, что ее задержали на девять дней, в течение которых она подвергалась пыткам и избиениям. По словам аль-Курмази, перед избиением ей на глаза надевали темную повязку, однако в один момент она упала, и девушка увидела, что ее избивала аль-Халифа.

О пытках, практикуемых принцессой, ее жертвы рассказали в октябре 2011 года. Тогда власти Бахрейна отказались комментировать скандал, заявив лишь, что любые злоупотребления со стороны силовых структур будут расследованы независимой правозащитной комиссией, которую назначил король Хамад бен Иса аль-Халифа.

Отметим, что сама принцесса категорически отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

Фото: hopto.org

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