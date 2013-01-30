В Бахрейне судят принцессу, лично пытавшую оппозиционеров

{1-} В Бахрейне начался суд по делу принцессы Нуры бинт Ибрахим аль-Халифы, которая обвиняется в пытках заключенных.
Об этом 30 января сообщили в прокуратуре Бахрейна, передает "Интерфакс".
29-летняя родственница королевы Бахрейна Сабики, представительница третьего колена королевской семьи, является сотрудницей Управлении по борьбе с наркотиками Бахрейна.
Она обвиняется в пытках двух врачей, арестованных в ходе антиправительственных акций протеста весной 2011 года, которые оказывали помощь демонстрантам, пострадавшим от слезоточивого газа, в результате чего сами были арестованы как соучастники организаторов беспорядков.
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Следствие утверждает, что аль-Халифа избивала врачей палкой и резиновым шлангом, а также прикладывала к их лицу оголенный электрический провод.
Также принцессе грозит суд по делу о пытках над другой заключенной – 21-летней Айат аль-Курмази, которая была арестована в марте 2011 года за публичное чтение стихов, критикующих членов правящей семьи.
Поэтесса утверждает, что ее задержали на девять дней, в течение которых она подвергалась пыткам и избиениям. По словам аль-Курмази, перед избиением ей на глаза надевали темную повязку, однако в один момент она упала, и девушка увидела, что ее избивала аль-Халифа.
О пытках, практикуемых принцессой, ее жертвы рассказали в октябре 2011 года. Тогда власти Бахрейна отказались комментировать скандал, заявив лишь, что любые злоупотребления со стороны силовых структур будут расследованы независимой правозащитной комиссией, которую назначил король Хамад бен Иса аль-Халифа.
Отметим, что сама принцесса категорически отрицает все выдвинутые против нее обвинения.
Фото: hopto.org
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