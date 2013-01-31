Премьера Сербии журналисты втянули в эротический скандал

{1-}Премьер-министр Сербии Ивица Дачич оказался в центре эротического скандала после того, как принял участие в записи рейтингового шоу "Миссия невыполнима" на сербском телеканале Pink: политика интервьюировала телеведущая без нижнего белья, а их разговор снимала скрытая камера, пишет РИА Новости.

Скандальный видеоролик ролик был размещен во вторник в интернете и за одни сутки набрал около 1,3 миллиона просмотров. В объектив оператора попали как женские прелести, так и заинтересованная реакция Дачича. Полная версия шоу доступна на сайте www.nemogucamisija.com.

Произошедшее вызвало резкую критику со стороны Независимой ассоциации журналистов Сербии (NUNS) и министерства внутренних дел, которое также возглавляет Дачич. Сам премьер официально не высказывался по этому поводу.

NUNS осудил сегодня авторов программы, в которой премьер-министр "подвергся непристойной и неприемлемой провокации". По оценке ассоциации, подобные действия "не соответствуют стандартам профессиональной журналистики и могут быть охарактеризованы как порнография".

В свою очередь, профсоюз сербской полиции потребовал установить степень ответственности начальника Департамента по вопросам безопасности МВД Небойши Груича и других сотрудников, которые отвечают за обеспечение безопасности премьер-министра. Полицейский профсоюз назвал "большим позором" тот факт, что в департаменте вплоть до вчерашнего дня, когда в интернете появился скандальный видеоролик, не знали о том, что Дачич подвергся грубой насмешке.

Фото srpska.ru

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