Экс-премьер Грузии: новые власти освобождают из тюрем "воров в законе"

{1-}Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, который ранее руководил и Министерством внутренних дел, а ныне является генеральным секретарем партии президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выразил свое возмущение тем, что новые власти страны, по его словам, начали выпускать из тюрем "воров в законе".

Он особо подчеркнул, что происходит это на фоне резкого обострения криминогенной обстановки и массового увольнения из правоохранительных органов квалифицированных кадров. "Освобождение из тюрем "воров в законе" еще больше ухудшит обстановку", - сказал он сегодня на брифинге в Тбилиси, пишет РБК-Украина.

Экс-премьер обратился к правительству Грузии с призывом принять меры для того, чтобы страна "не вернулась в произвол "воров в законе". "Я против того, чтобы Грузия утратила то достижение, которого она достигла в течение лет. Грузия была свободна от "воров в законе" и была безопасной страной. Не хочу, чтобы моя страна вернулась в прежнее темное время, когда дела наших детей и наши дела разбирали "воры в законе", когда собирался "общак", управляющий не только преступным миром, но и экономикой, и который часто подключался к политике", - сообщил Мерабишвили.

По его мнению, освобождение "воров в законе" является "последней каплей, способной поставить точку на ощущении безопасности".

Отметим, что новые власти Грузии амнистировали порядка 5 тыс. человек. Около 4 тыс. из них уже освобождены.

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани не разделила опасений Мерабишвили. "Этот феномен ("воров в законе") будет окончательно искоренен в Грузии, это моя позиция и позиция всего правоохранительного блока в правительстве", - заявила она в беседе с журналистами.

Как сообщал "Главред", в Тбилиси, на минувшей неделе из единственной в мире тюрьмы для королей "блатного мира" вышли на свободу сразу шесть "воров в законе".

Напомним, 16 января, в Москве возле одного из ресторанов был убит криминальный авторитет 74-летний Аслан Усоян, который был известен как Дед Хасан.

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