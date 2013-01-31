Березовского во Франции могут судить за отмывание денег - СМИ

{1-}Живущий в Великобритании российский предприниматель Борис Березовский может предстать перед исправительным судом французского города Марселя по обвинению в отмывании крупных денежных сумм при покупке недвижимости, сообщает в среду французская газета "Прованс".



Дело в отношении Березовского было возбуждено 20 июня 2011 года. По данным следствия, Березовский отмывал деньги через покупку трех элитных объектов недвижимости на мысе Антиб. В их числе - поместье "Клоше де ла Гаруп", приобретенное им в 1997 году за 13 миллионов евро, пишет РИА Новости.



В ходе расследования был распутан целый клубок офшорных компаний, которые вывели следователей на Березовского. В общей сложности органы правосудия Марселя конфисковали в рамках этого дела имущество и денежный средства на сумму в 74 миллиона евро, отмечает издание.

Как известно, ранее Генпрокурор России Юрий Чайка распорядился провести проверку фактов, изложенных в очередном фильме, показанном в минувшее воскресенье на госканалах "Россия".

Речь идет о фильме "Березовский", в котором автор связывает имя опального олигарха с резонансными преступлениями, в том числе с убийством журналиста Влада Листьева и Анны Политковской.

Однако следствие не нашло подтверждения версии о причастности к резонансным убийства опального олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

фото stihi.ru

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